Спортсмены из Южного Медведкова стали чемпионами хоккейного турнира

Хоккейные команды «Светон» из Южного Медведкова в средней и старшей возрастной группе, защищавшие честь Северо-Восточного административного округа Москвы стали чемпионами хоккейного турнира «Золотая шайба», который проходил в Москве.
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