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Орлов против «Каролины»: передача, 4 броска, 2 хита за 26:03 – лучшее время в «Бостоне»

Орлов против «Каролины»: передача, 4 броска, 2 хита за 26:03 – лучшее время в «Бостоне»

Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче с «Каролиной» (4:3 Б). Защитник набрал 13-е (3+10) очко в 15 играх чемпионата НХЛ за «Бостон».

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