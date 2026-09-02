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Замсекретаря Совбеза РФ назвал ключевой драйвер экономического развития

Замсекретаря Совбеза РФ назвал ключевой драйвер экономического развития

Росконгресс/Артём Пряхин Межрегиональное сотрудничество является одним из ключевых факторов экономической интеграции и обеспечивает рост инвестиций.

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