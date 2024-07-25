В России начал действовать новый механизм возврата банками украденных мошенниками денег. Теперь кредитно-финансовые организации обязаны приостанавливать на два дня переводы в том случае, если информация о получателе денег содержится в базе данных ЦБ РФ о случаях и попытках мошеннических операций.