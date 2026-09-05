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Спорт Уик-Энд

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Болельщики назвали лучшего футболиста «Зенита» в июле‑августе

Болельщики назвали лучшего футболиста «Зенита» в июле‑августе

Нападающий «Зенита» Александр Соболев признан лучим футболистом команды в июле‑августе, сообщаетmatchtv.

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