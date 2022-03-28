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Смартфон Motorola Edge S30 Champion Edition быстро стал новым бестселлером: за 10 минут продажи составили почти 4 млн долларов

Смартфон Motorola Edge S30 Champion Edition быстро стал новым бестселлером: за 10 минут продажи составили почти 4 млн долларов

Компания Motorola официально сообщила о том, что новый смартфон Motorola Edge S30 Champion Edition, оснащенный флагманским процессором Snapdragon 888 Plus и большим объемом памяти (12 и 512 ГБ), оказался очень популярным.

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