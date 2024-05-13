Антонов обвинил США в попытке снять ответственность с Украины за обстрелы

Отсутствие реакции и соболезнований официальных лиц США на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым кварталам России говорит о готовности Вашингтона сделать всё, чтобы снять с Киева ответственность за содеянное.
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