Путин: Людей нельзя делить «на первый и второй сорт, как мясо»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (ИА Реалист). В пятницу, 17 октября, 71-летний российский президент Владимир Путин во время выступления на Санкт-Петербургском международном культурном форуме заявил, что провозглашать исключительность кого-либо недопустимо и сравнил такой подход с делением людей «на первый и второй сорт, как мясо».