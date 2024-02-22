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Внезапно! На восстановление астраханского «Октября» добавили еще 1,4 млрд рублей

Внезапно! На восстановление астраханского «Октября» добавили еще 1,4 млрд рублей

Причем значительная часть дополнительных средств расписана на 2025 и 2026 годы. Два года назад ПУНКТ-А опубликовал материал с таким заголовком: Это действительно было внезапно, потому что к январю 2022 года ситуация с «Октябрем» казалась тревожно туманной.

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