Внезапно! На восстановление астраханского «Октября» добавили еще 1,4 млрд рублей

Причем значительная часть дополнительных средств расписана на 2025 и 2026 годы. Два года назад ПУНКТ-А опубликовал материал с таким заголовком: Это действительно было внезапно, потому что к январю 2022 года ситуация с «Октябрем» казалась тревожно туманной.