В Брянске пересчитали стоимость фиксированного набора продуктов

Выяснилось, сколько денег останется у брянцев после покупки продуктов на месяц.В среднем по Брянской области в феврале 2025 года стоимость продуктовой корзины составила 22 845,52 рубля в расчете на одного человека.
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