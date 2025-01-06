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Fox News: решение Байдена наградить Сороса является насмешкой над медалью Свободы

Fox News: решение Байдена наградить Сороса является насмешкой над медалью Свободы

Решение уходящего президента США Джо Байдена присудить одну из высших гражданских наград страны, медаль Свободы, миллиардеру и основателю фонда "Открытого общества" Джорджу Соросу и экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон является насмешкой над наградой и попыткой "разозлить как можно больше американцев".

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