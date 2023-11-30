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Бюджетникам — на 10%: стало известно, кому повысят зарплату в 2024-м

В 2024 году в России планируется индексировать заработные платы для определенных групп работников. В частности, с 1 января зарплаты бюджетников в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки повысят на 9,8%.

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