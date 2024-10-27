AgoraVox: Зеленский выпрашивает деньги для Украины и отправляет ВСУ на убой По своей сути «план победы» Владимира Зеленского заключается в выпрашивании больших денежных средств у партнеров, которые будут израсходованы на отправку украинцев на убой.