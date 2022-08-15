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Reuters: Власти США опасаются вербовки афганских военных Россией и Китаем

Reuters: Власти США опасаются вербовки афганских военных Россией и Китаем

Бывшие сотрудники афганских служб безопасности, оставшиеся в Афганистане после прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России), могут стать объектами вербовки со стороны России, Китая и Ирана, считают власти США.

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