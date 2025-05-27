Флагманы Samsung Galaxy S25 стали абсолютным хитом в Южной Корее: 2 миллиона смартфонов проданы за рекордно короткое время

Смартфоны Samsung серии Galaxy S25 поставили рекорд продаж на внутреннем рынке Южной Кореи: компания сумела продать 2 миллиона устройств линейки Galaxy S25 на две недели раньше, чем в прошлом году было реализовано смартфонов серии Galaxy S24.
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