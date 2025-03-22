⚡️Под пирамидами учёные Гизы нашли новые помещения Итальянские археологи просветили специальным радаром земную толщу под пирамидой Хефрена на километр вглубь.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
⚡️Под пирамидами учёные Гизы нашли новые помещения Итальянские археологи просветили специальным радаром земную толщу под пирамидой Хефрена на километр вглубь.
Свежие комментарии