У какого знака зодиака самый сильный ангел-хранитель Алёна ЮрьеваПочему одни люди будто по волшебству избегают бед, находят выход из самых трудных ситуаций и словно чувствуют, когда нужно сделать правильный шаг? Их путь освещён незримым светом.