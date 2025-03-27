Ситуация со скорой помощью: тревожный звоночек Как раньше было просто Новый уровень сложности: терапевт как стражОбследования по ОМС: что исчезло?Направления в больницы: биржа вместо помощиКто лечит? Вопрос доверияРемонт поликлиник: красота вместо пользыВыбор: квест или деньгиЛягушка в кипяткеЧто делать? Вы замечали, как в последние годы все чаще сталкиваетесь с трудностями при обращении в государственные поликлиники? Очереди, отсутствие нужных специалистов, невозможность пройти обследования по ОМС — это не просто случайные неудобства.
Как нас медленно, но верно переводят на платную медицину
Комментарии
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Ваша Светлость
Глупец...
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33 мин.
Nikolia Vovchenko
Перефразируя вас, всё потому,что многие"спят" и "видят"вот придёт "кто то" и он для конкретных"Вани"или"Мани" сделает "всё в шоколаде".Ведь не даром же последние десятилетия в умы людей вкладывали,что "это не наше (ваше) дело заниматься политикой,этим должны заниматься те кому положено..."И вместо того чтобы самим заняться и выяснить что ,как и почему...у многих дежурная отговорка,"но мы же работаем на работе,а "этим" должна "власть"заниматься"и в итоге равняются на толпу,"что же она скажет..."Ведь многие только и делают"полезного",что часами просиживают в инете ,надеясь,ругая"власть..",но никто даже не удосужился узнать с "чем её едят..."и что же на самом деле эта "власть",не говоря о других часто упоминаемых терминах срывающихся с "языка"многих
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9 мин.
людмила пригарина
Остается обратить внимание на альтернативную медицину. Спасение утопающих дело рук самих утопающий.. Ну не умирать же беспомощно.
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8 мин.
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