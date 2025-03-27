Как нас медленно, но верно переводят на платную медицину

Nikolia Vovchenko

Перефразируя вас, всё потому,что многие"спят" и "видят"вот придёт "кто то" и он для конкретных"Вани"или"Мани" сделает "всё в шоколаде".Ведь не даром же последние десятилетия в умы людей вкладывали,что "это не наше (ваше) дело заниматься политикой,этим должны заниматься те кому положено..."И вместо того чтобы самим заняться и выяснить что ,как и почему...у многих дежурная отговорка,"но мы же работаем на работе,а "этим" должна "власть"заниматься"и в итоге равняются на толпу,"что же она скажет..."Ведь многие только и делают"полезного",что часами просиживают в инете ,надеясь,ругая"власть..",но никто даже не удосужился узнать с "чем её едят..."и что же на самом деле эта "власть",не говоря о других часто упоминаемых терминах срывающихся с "языка"многих