БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 415 подписчиков

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Как нас медленно, но верно переводят на платную медицину

Как нас медленно, но верно переводят на платную медицину

Ситуация со скорой помощью: тревожный звоночек Как раньше было просто Новый уровень сложности: терапевт как стражОбследования по ОМС: что исчезло?Направления в больницы: биржа вместо помощиКто лечит? Вопрос доверияРемонт поликлиник: красота вместо пользыВыбор: квест или деньгиЛягушка в кипяткеЧто делать? Вы замечали, как в последние годы все чаще сталкиваетесь с трудностями при обращении в государственные поликлиники? Очереди, отсутствие нужных специалистов, невозможность пройти обследования по ОМС — это не просто случайные неудобства.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Глупец...
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33 мин.
Nikolia Vovchenko
Перефразируя вас, всё потому,что многие&quot;спят&quot; и &quot;видят&quot;вот придёт &quot;кто то&quot; и он для конкретных&quot;Вани&quot;или&quot;Мани&quot; сделает &quot;всё в шоколаде&quot;.Ведь не даром же последние десятилетия в умы людей вкладывали,что &quot;это не наше (ваше) дело заниматься политикой,этим должны заниматься те кому положено...&quot;И вместо того чтобы самим заняться и выяснить что ,как и почему...у многих дежурная отговорка,&quot;но мы же работаем на работе,а &quot;этим&quot; должна &quot;власть&quot;заниматься&quot;и в итоге равняются на толпу,&quot;что же она скажет...&quot;Ведь многие только и делают&quot;полезного&quot;,что часами просиживают в инете ,надеясь,ругая&quot;власть..&quot;,но никто даже не удосужился узнать с &quot;чем её едят...&quot;и что же на самом деле эта &quot;власть&quot;,не говоря о других часто упоминаемых терминах срывающихся с &quot;языка&quot;многих
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9 мин.
людмила пригарина
Остается обратить внимание на альтернативную медицину. Спасение утопающих дело рук самих утопающий.. Ну не умирать же беспомощно.
Ответить
8 мин.
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