Россия заняла шестое место в рейтинге по размеру груди у женщин

Россия заняла шестое место в мировом рейтинге по размеру женской груди. Согласно данным авторитетного издания Daily Mail, основанным на анализе платформы World Population Review, пальму первенства в этом необычном соревновании держат жительницы Норвегии.
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