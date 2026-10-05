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В Барнауле возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка после поездки на велосипеде

В Барнауле возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка после поездки на велосипеде

Трагедия вызвала возмущения у местных жителей В Барнауле возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели 14-летнего мальчика, сообщает пресс-служба Следственного комитета Алтайского края.

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