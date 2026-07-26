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ТАСС

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Группировка "Север" уничтожила 38 пунктов управления БПЛА за сутки

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" за минувшие сутки уничтожили 38 пунктов управления БПЛА, 402 беспилотника самолетного типа и 60 тяжелых коптеров, а также квадроциклы и роботизированные платформы ВСУ.

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