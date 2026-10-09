Why Texas Is Making Data Centers Wait Authored by Ryan McEntush via Andreessen Horowitz (a16z), At the end of 2024, Texas' grid operator had 63 GW of large new customers in its queue.
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