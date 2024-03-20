Не только рак: солнце и жара разрушают иммунную систему и приводят к болезням сердца

Ни для кого не секрет, что длительное пребывание на солнце вредно для здоровья. Помимо головных болей и риска теплового удара, солнечные ванны резко увеличивают вероятность развития рака кожи: 70 процентов случаев заболевания связаны с пребыванием на солнце.
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