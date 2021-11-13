Все, что происходит на постсоветском пространстве, даже, если это споры, ссоры, взаимные обиды или «тяжелый мордобой, изредка переходящий в перестрелки», все это является внутренним семейным делом большой, некогда единой страны, которая со временем обязательно воссоединится.
Сатановский уверен, что народы бывшего СССР вновь объединятся в мощную страну
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Васильевич Шеин
«За эти земли воевали — и как воевали! Там лежат наши павшие. Там у огромного большинства населения сегодняшней России — семейные корни и личные связи, — напоминает Сатановский. — Какое отношение к этим странам имеют Обама и Байден, Нуланд и Блинкен, Бернс и Помпео с Трампом? И совершенно неважно, в каких мы отношениях друг с другом находимся сейчас». Поэтому, какие-бы отношения не связывали Россию с бывшими братскими республиками, даже, если между ними ссоры, споры и взаимные обиды, даже если это тяжелый мордобой, переходящий в перестрелки, это в любом случае внутреннее дело. В большой семье бывает всякое, подчеркивает политолог. А в бывшем СССР все оказались перемешаны до такой степени, что разделить их просто невозможно. И даже если части некогда единой страны 30 лет назад разошлись на какое-то время, рано или поздно они обязательно соединятся обратно, уверен Евгений Сатановский.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии