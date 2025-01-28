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ВС РФ уничтожили до 100 боевиков ВСУ и несколько автомобилей в зоне СВО

ВС РФ уничтожили до 100 боевиков ВСУ и несколько автомобилей в зоне СВО

Расчеты орудий «Мста-Б» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Юг» уничтожили до 100 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несколько боевых автомобилей на кураховском направлении специальной военной операции (СВО).

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