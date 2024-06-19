Суд повторно рассмотрит дело челябинца, отправленного в психушку за убийство беременной

Житель Челябинска повторно предстанет перед судом за убийство беременной женщины. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, утверждено обвинительное заключение в отношении 34-летнего челябинца, обвиняемого в убийстве женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенном с особой жестокостью.