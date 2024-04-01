Пожилая женщина подобрала с обочины у леса детеныша ежа. Маленькое создание женщина устроила в уютной коробке и насыпала ему кошачьего корма.
Пенсионерка весь вечер выхаживала найденного ежа, но ветеринары выяснили, что это вообще не животное
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да уж....... живем в частном секторе в пригороде Ростова-на-Дону, ежей довольно много , все таки бывшая станица и деревенской живности хватает. Отсюда и крысы и мыши. Но вот перепутать, точнее не понять кто это, у меня смог только щенок ретривера и то из-за своей любознательности. У котов по моему все таки любознательности поболее но и чувства самосохранения в достатке, Итог был очевиден, отхватил иголками в нос и с диким визгом рванул в дом.
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17 час.
лл
лина любимцева
Рассмешили!!
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16 час.
Элеонора Коган
Да, уж забавная ситуация.
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11 час.
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