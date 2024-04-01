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Свежие комментарии

Пенсионерка весь вечер выхаживала найденного ежа, но ветеринары выяснили, что это вообще не животное

Пенсионерка весь вечер выхаживала найденного ежа, но ветеринары выяснили, что это вообще не животное

Пожилая женщина подобрала с обочины у леса детеныша ежа. Маленькое создание женщина устроила в уютной коробке и насыпала ему кошачьего корма.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да уж....... живем в частном секторе в пригороде Ростова-на-Дону, ежей довольно много , все таки бывшая станица и деревенской живности хватает. Отсюда и крысы и мыши. Но вот перепутать, точнее не понять кто это, у меня смог только щенок ретривера и то из-за своей любознательности.  У котов по моему все таки любознательности поболее но и чувства самосохранения в достатке,  Итог был очевиден, отхватил иголками в нос и с диким визгом рванул в дом.
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17 час.
лл
лина любимцева
Рассмешили!!
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16 час.
Элеонора Коган
Да, уж забавная ситуация.
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11 час.

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