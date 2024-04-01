Пенсионерка весь вечер выхаживала найденного ежа, но ветеринары выяснили, что это вообще не животное

Дмитрий Гурин

Да уж....... живем в частном секторе в пригороде Ростова-на-Дону, ежей довольно много , все таки бывшая станица и деревенской живности хватает. Отсюда и крысы и мыши. Но вот перепутать, точнее не понять кто это, у меня смог только щенок ретривера и то из-за своей любознательности. У котов по моему все таки любознательности поболее но и чувства самосохранения в достатке, Итог был очевиден, отхватил иголками в нос и с диким визгом рванул в дом.