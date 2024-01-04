Куда сходить в Москве всей семьей: праздничная программа на Рождество

По всей Москве с 5 по 8 января будут проводиться праздничные рождественские мероприятия. Это спектакли, концерты, экскурсии, мастер-классы, ярмарки, различные мероприятия в столичных парках культуры и отдыха и на других площадках.
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