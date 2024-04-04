«Известия» показали последствия обстрела ВСУ приграничного села в Белгородской области

Подвергающееся регулярным обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области опустело, на его улицах можно встретить обгоревшие остовы автомобилей, в которые попали снаряды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии