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ИЗВЕСТИЯ iz

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«Известия» показали последствия обстрела ВСУ приграничного села в Белгородской области

«Известия» показали последствия обстрела ВСУ приграничного села в Белгородской области

Подвергающееся регулярным обстрелам Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Гора-Подол Грайворонского района Белгородской области опустело, на его улицах можно встретить обгоревшие остовы автомобилей, в которые попали снаряды.

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