Отключите эту функцию на смартфоне — и ваш мозг «помолодеет» на 10 лет. Догадываетесь, о чем речь?

В ходе эксперимента психическое здоровье и когнитивные функции участников существенно улучшились всего за 2 недели Канадские ученые выяснили: чтобы «омолодить» мозг на целых 10 лет и заметно улучшить психическое здоровье, достаточно всего лишь отключить интернет на смартфоне на две недели.