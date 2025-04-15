Отключите эту функцию на смартфоне — и ваш мозг «помолодеет» на 10 лет. Догадываетесь, о чем речь?

В ходе эксперимента психическое здоровье и когнитивные функции участников существенно улучшились всего за 2 недели Канадские ученые выяснили: чтобы «омолодить» мозг на целых 10 лет и заметно улучшить психическое здоровье, достаточно всего лишь отключить интернет на смартфоне на две недели.
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