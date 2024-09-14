Бизнесмен Григорян, которого подозревают хищении более 7,2 млн на реконструкции общежития в Краснодаре, не признает вину

Бизнесмен Григорян, которого подозревают хищении более 7,2 млн на реконструкции общежития в Краснодаре, не признает винуЗадержанный по подозрению в хищении крупной суммы денег у Минобороны РФ предприниматель Сурен Григорян не признает свою вину.