Исследователи Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США (DOE) обнаружили высокочувствительный датчик, изначально предназначенный для обнаружения света, который также может обнаруживать высокоэнергетические протоны — частицы, играющие решающую роль в понимании фундаментальных сил Вселенной.
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