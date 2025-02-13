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Исследователи Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США (DOE) обнаружили высокочувствительный датчик, изначально предназначенный для обнаружения света, который также может обнаруживать высокоэнергетические протоны — частицы, играющие

Исследователи Аргоннской национальной лаборатории Министерства энергетики США (DOE) обнаружили высокочувствительный датчик, изначально предназначенный для обнаружения света, который также может обнаруживать высокоэнергетические протоны — частицы, играющие решающую роль в понимании фундаментальных сил Вселенной.

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