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Какие международные праздники отмечаются в России и в мире в день 24 октября 2023 года

Какие международные праздники отмечаются в России и в мире в день 24 октября 2023 года

Какие международные праздники отмечаются в России и в мире в день 24 октября 2023 года Юлия СкворцоваРоссияне и граждане других государств мира во вторник, 24 октября 2023 года активно распространяется информация о праздниках, которые отмечаются в данную календарную дату.

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