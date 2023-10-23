Какие международные праздники отмечаются в России и в мире в день 24 октября 2023 года Юлия СкворцоваРоссияне и граждане других государств мира во вторник, 24 октября 2023 года активно распространяется информация о праздниках, которые отмечаются в данную календарную дату.