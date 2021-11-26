В 2021 году Вооруженные Силы России предоставили свою помощь в борьбе с COVID-19 более чем 15 странам

В 2021 году Вооруженные Силы России предоставили свою помощь в борьбе с COVID-19 более чем 15 странам

Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе VII научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».

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