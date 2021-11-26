В 2021 году Вооруженные Силы России предоставили свою помощь в борьбе с COVID-19 более чем 15 странам

Об этом сообщил Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе VII научно-практической конференции «Система межведомственного информационного взаимодействия при решении задач в области обороны РФ».
Популярные статьи
- В соединении морской пехоты Черноморского флота открыли памятник легендарной разведчице Герою Советского Союза Екатерине Деминой
- Главную новогоднюю ель установят на Дворцовой в начале декабря. На Манежной тем временем идет монтаж рождественской ярмарки
- Сборы с саперами 201-й военной базы РФ состоялись в Таджикистане