В Барнауле пенсионерка вычислила мошенников, хотевших похитить 1 млн рублей

Женщина начала задавать мошеннице наводящие вопросы В Алтайском крае пенсионерка разоблачила группу дистанционных мошенников, устроивших настоящий аудиоспектакль с целью заполучить ее сбережения, сообщает региональное МВД.
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