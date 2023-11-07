В Тюмени мигранты устроили празднование свадьбы на дороге

Они уже и в Тюмени хозяйничают ? Вы российские руководители регионов или вообще охуевшие или просто предатели русского народа .Пора выселять всех чурок с русских городов .Пусть едут домой , там строят города и работают на совей земле

Зоя Копань

Вот не пойму, Вы что с Луны свалились? Они расселились от Пскова до моего Владивостока, у нас халяльные магазины с одеждой, водители с жёнами кондукторами, не говоря о лавках с сухофруктами, которые везут со складов из Уссурийска(естественно этот товар из Китая), втирают по ушам местному населению что из Таджикистана!