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В Тюмени мигранты устроили празднование свадьбы на дороге

В Тюмени мигранты устроили празднование свадьбы на дороге

Жители Тюмени пожаловались на мигрантов, которые решили отпраздновать свадьбу прямо на дороге. Об этом сообщает Ura.

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Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Они уже и в Тюмени хозяйничают ? Вы российские руководители регионов или вообще охуевшие или просто предатели русского народа .Пора выселять всех чурок с русских городов .Пусть едут домой , там строят города и работают на совей земле
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1 д.
Зоя Копань
Вот не пойму, Вы что с Луны свалились? Они  расселились от Пскова до моего Владивостока, у нас халяльные магазины с одеждой, водители с жёнами кондукторами, не говоря о лавках с сухофруктами, которые везут со складов из Уссурийска(естественно этот товар из Китая), втирают по ушам  местному населению что из Таджикистана!
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1 д.

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