Какой сегодня праздник: 26 июля – Дeнь дяди и тёти

День дяди и тёти – относительно новый международный праздник. Он отмечается, чтобы отдать дань уважения близким людям, которые играют важную роль в жизни подрастающего поколения, подобно вторым родителям или близким друзьям.
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