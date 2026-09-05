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Закрыть или открыть, что делать с вкладами до заседания Центробанка 11 сентября

Закрыть или открыть, что делать с вкладами до заседания Центробанка 11 сентября

Перед заседанием Центробанка 11 сентября у владельцев вкладов возникает вопрос, что с ними делать – открывать или закрывать.

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