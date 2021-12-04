В прессе США: «Американская разведка предварительно оценила число военных, которых РФ может задействовать для нападения на Украину»

В прессе США: «Американская разведка предварительно оценила число военных, которых РФ может задействовать для нападения на Украину»

Украинская пресса подхватила публикации в американских СМИ со ссылкой на неназванный «информированный источник в администрации президента США».

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