Благовещенск отметил Масленицу: сожжение чучела с флагами ЕС и НАТО

Клуб "Контур" в Благовещенске отметил Масленицу, сжигая чучело с флагами Евросоюза и НАТО. Руководитель Алексей Ланец рассказал, что мероприятие посетили около 250 человек, которые участвовали в конкурсах и дегустировали блины с икрой.
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