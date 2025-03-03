Благовещенск отметил Масленицу: сожжение чучела с флагами ЕС и НАТО

Клуб "Контур" в Благовещенске отметил Масленицу, сжигая чучело с флагами Евросоюза и НАТО. Руководитель Алексей Ланец рассказал, что мероприятие посетили около 250 человек, которые участвовали в конкурсах и дегустировали блины с икрой.