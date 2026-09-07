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День последнего тепла 7 сентября. Что нужно и что запрещено делать в день Тита Листопадника

День последнего тепла 7 сентября. Что нужно и что запрещено делать в день Тита Листопадника

7 сентября в народном календаре занимает особое место — это день, связанный с приходом настоящей осени, первыми холодными утрами и началом активных заготовок даров леса.

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