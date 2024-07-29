Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Silver Kont
    "Дебилы, бл..."...Может, у госпожи ...
  • brukhasin
    У каждого свой вкус, сказал кобель, облизывая под хвостом!Может, у госпожи ...
  • Tania Еременко
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НАРОД РУССКОГО СОЛДАТА

НАРОД РУССКОГО СОЛДАТА

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Глава Ессентуков пишет : "Вот это Человек с большой буквы!  Под Ростовом парень остановил гумконвой с флагами России, Ставрополья и Ессентуков.

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