Пятый

7 562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Беляев
    Квяту моё уважение! Не опустился перед неграми...!Европейцам дали н...
  • Silver Kont
    Вообще-то черножопых обезьян надо пиздить, как и холобандеровскую сволочь...Европейцам дали н...
  • Никита
    К чему эта статья, мне что гражданину России нужно заплакать от жалости к этим европейцам или радоваться у них происх...Европейцам дали н...

Саморазоблачение британцев

Саморазоблачение британцев

Неожиданно правдивые слова из уст британского министра Вован и Лексус научили главу МВД Британии говорить «Англичанка гадит» Пранкеры позвонили министр внутренних дел Великобритании Прити Пател от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх