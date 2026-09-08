Магнитная буря настигла Землю в полдень: когда ждать небольшого спада активности

В Краснодарском крае 8–9 сентября ожидается заметное усиление геомагнитной активности. Согласно актуальному прогнозу NOAA, в течение 8 сентября индекс Kp может достигать 4,6, а 9 сентября — подниматься до 5, что соответствует слабой магнитной буре уровня G1.
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