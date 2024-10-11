Новый геймплейный трейлер MechWarrior 5: Clans подтвердил дату выхода 17 октября MechWarri...

Новый геймплейный трейлер MechWarrior 5: Clans подтвердил дату выхода 17 октябряMechWarrior 5: Clans, новая повествовательная часть франшизы MechWarrior, выходит на Xbox Game Pass и PC Game Pass одновременно с запуском игра 17 октября в 03:00 МСК на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.