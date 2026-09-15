Атомный тупик Литвы

Степан НИКОЛЬСКИЙ Вот уже более полутора десятилетий Литва пытается решить одну из самых сложных технических и финансовых задач в своей истории — окончательно вывести из эксплуатации Игналинскую АЭС.
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Неприятно читать,что-Литва принципиально отказывается от сотрудничества с российскими атомщиками. Не надо к ним лезть со своей помощью! Пора бы уже разделять возможности заработать где и как !