БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Атомный тупик Литвы

Атомный тупик Литвы

Степан НИКОЛЬСКИЙ  Вот уже более полутора десятилетий Литва пытается решить одну из самых сложных технических и финансовых задач в своей истории — окончательно вывести из эксплуатации Игналинскую АЭС.

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Новый комментарий от пользователя
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vagas Karlito

Неприятно читать,что-Литва принципиально отказывается от сотрудничества с российскими атомщиками. Не надо к ним лезть со своей помощью! Пора бы уже разделять  возможности заработать где и как !