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В Барнауле прошел большой фестиваль уличной культуры "Голос города". Фото

В Барнауле прошел большой фестиваль уличной культуры "Голос города". Фото

12 сентября в барнаульском парке "Арлекино" прошел фестиваль уличной культуры "Голос города". Программа продолжалась семь часов: на двух сценах выступали участники проекта, работали творческие и интерактивные площадки, фотозоны и музыкальное лото.

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