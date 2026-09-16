Герой России генерал-майор Антон Грунис погиб на СВО

На СВО погиб командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис с позывным «Грозный».
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