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Аргументы недели

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Герой России генерал-майор Антон Грунис погиб на СВО

Герой России генерал-майор Антон Грунис погиб на СВО

На СВО погиб командир 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады гвардии генерал-майор Антон Грунис с позывным «Грозный».

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