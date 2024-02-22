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Китай

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Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане

Москва, 21 февраля /Синьхуа/ -- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду в Казани предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в своей стране.

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