Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующие "Игры будущего" в Казахстане

Москва, 21 февраля /Синьхуа/ -- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду в Казани предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир "Игры будущего" в своей стране.