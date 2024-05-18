Сделку по переводу денег IKEA из России за рубеж признали безнравственной

Арбитражный суд Московской области признал перевод за рубеж средств за оставшиеся в РФ товары IKEA сделкой, «совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности», передает Коммерсантъ.
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