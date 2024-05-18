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Сделку по переводу денег IKEA из России за рубеж признали безнравственной

Сделку по переводу денег IKEA из России за рубеж признали безнравственной

Арбитражный суд Московской области признал перевод за рубеж средств за оставшиеся в РФ товары IKEA сделкой, «совершенной с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности», передает Коммерсантъ.

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